Всех задержанных на акции в Москве детей отпустили из полиции — ОНК

Всех задержанных на несанкционированной акции в Москве несовершеннолетних отпустили из отделов полиции, сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

Всех задержанных на несанкционированной акции в Москве несовершеннолетних отпустили из отделов полиции, сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

Несовершеннолетних доставили в отделы Фили-Давыдково, Пресненской и Тверской. В настоящее время их всех отпустили из отделений полиции, сообщила она.

Литвинович отметила, что все они не участвовали в акции в поддержку блогера Алексея Навального. Многие из них оказались в месте проведения незаконных мероприятий случайно, заявила она ТАСС.

Наблюдатели не нашли следов побоев или пыток у задержанных несовершеннолетних. Однако были зафиксированы нарушения — так, подросткам долгое время не давали позвонить родителям. Всех несовершеннолетних допросили сотрудники СК, они получили статус свидетелей.

Накануне сторонники Навального распространили в соцсетях призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. Полиция и прокуратура предупредили об ответственности за участия в незаконных акциях. В полиции заявили, что попытки провести несогласованные публичные акции, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку.

Навальный, осужденный условно дважды за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Блогера задержали в Шереметьево, куда прибыл он из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.