МИД РФ ответил посольству США на публикацию в поддержку незаконных акций

Посольство США в Москве не в первые пренебрегает дипломатическими нормами, поддерживая несогласованные акции в городах России, сообщили в МИД РФ.

Посольство США в Москве не в первые пренебрегает дипломатическими нормами, поддерживая несогласованные акции в городах России, сообщили в МИД РФ.

В ведомстве считают, что речь идет о поощрении насилия, выдаваемого за мирные акции, в которых вовлекают детей. США стоит обратить внимание на собственные проблемы и преодоление глубокого раскола в обществе. Все попытки американских дипломатов провоцировать радикально настроенных будут иметь негативные последствия. Руководству посольства США в России предстоит серьезный разговор с представителями МИД РФ.

Американское диппредставительство в России ранее отметило, что наблюдают "за сообщениями о протестных акций". В посольстве заявили о "поддержке права всех людей на мирные протесты и свободу выражения мнений".