Украинские аграрии посчитали себя главными поставщиками зерна для КНР

Китай сейчас является крупнейшим импортером украинского зерна в мире. Об этом заявила Украинская зерновая ассоциация по итогам заседания Агроклуба при посольстве страны в КНР.

Китай сейчас является крупнейшим импортером украинского зерна в мире. Об этом заявила Украинская зерновая ассоциация по итогам заседания Агроклуба при посольстве страны в КНР.

Общий экспорт зерновых Украины в КНР достиг 6,3 млн тонн в 2019-2020 маркетинговом году, передает источник. При этом с июля 2020 года до текущего момента — уже 6,9 млн тонн. В денежном выражении экспорт зерна в КНР в прошлом году достиг 1,87 млрд долларов.

Согласно официальным данным, с 1 июля 2020 года и до 15 января 2021 года Украина в совокупности поставила 27,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Из них было экспортировано 12,6 млн тонн пшеницы, 3,9 млн тонн ячменя, 1,7 тыс. тонн ржи и 10,3 млн тонн кукурузы.

Так как в этом году Украина собрала урожай на 10 млн тонн меньше прошлогоднего показателя (55 млн тонн против 65 млн тонн зерна), правительство и экспортеры продукции подписали меморандум об ограничении объемов продаж за рубеж.