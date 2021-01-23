Стали известны главные причины падения курса биткоина

Криптовалюта в ходе торгов впервые с 4 января упала ниже 30 тысяч долларов. Биткоин опускался до цены 28,8 тысячи долларов за монету, свидетельствуют данные CoinDesk.

Криптовалюта в ходе торгов впервые с 4 января упала ниже 30 тысяч долларов. Биткоин опускался до цены 28,8 тысячи долларов за монету, свидетельствуют данные CoinDesk.

Резкое сокращение курса криптовалюты было ожидаемым, заявляют аналитики. В начале января этого года биткоин достиг исторического максимума, что спровоцировало инвесторов на массовую фиксацию прибыли и вывод своих средств.

Аналитик Амстердамской фондовой биржи Михаэль ван де Поппе считает, что снижение стоимости BTC во второй половине января является только началом серьезного падения. В течение ближайших недель цена биткоина может сократиться еще на 30–40%, до 24–26 тысяч долларов, прогнозирует он.

Усиливает панику присутствие на рынке неопытных инвесторов, не привыкших к таким резким скачкам. Психологической отметкой стоимости первой в мире криптовалюты является 28 000 долларов, уточняют эксперты рынка.