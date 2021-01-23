Ученые рассказали о новом опасном последствии некачественного сна

Новая опасность для здоровья, которую может вызывать депривация сна, названа учеными из американского Университета Огайо.

Новая опасность для здоровья, которую может вызывать депривация сна, названа учеными из американского Университета Огайо.

Исследование, во время которого специалисты изучили данные более 30 тыс. спортсменов, показало, что у многих из них наблюдался рост числа головокружений, выяснили эксперты. После тщательного изучения медицинских показателей атлетов выяснилось, что значительная часть из них регулярно недосыпала в ночное время, передает "ГлавУфа".

Установлено, что проблемы со здоровьем, которые начали наблюдаться среди спортсменов, были сопоставимы с черепно-мозговой травмой, говорится в исследовании американских ученых. Вдобавок к этому, на их головных болях серьезно сказались стрессовые ситуации. Медики предупредили, что депривация сна грозит снижением концентрации внимания и другими опасными для здоровья факторами.

Клинический психолог Михаил Хорс рассказал, как ручное письмо может помочь пациентам в лечении ряда расстройств. Об этом сообщает телеканал "360".