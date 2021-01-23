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20:37   23 Января 2021
Политика

Правозащитники Израиля сообщили о нарушениях прав палестинцев на спорных территориях

Правозащитники Израиля сообщили о нарушениях прав палестинцев на спорных территориях

Израильские дипломаты возмутились публикацией доклада правозащитной группы "Бецелем", где страна объявляется государством апартеида.

В докладе организации отмечается, что "вся территория между Средиземным морем и рекой Иордан управляется по одному принципу: продвинуть и закрепить превосходство одной группы — евреев — над другой — палестинцами". Об этом сообщает Центр нарушений прав человека.

Речь в документе касается прав палестинцев на спорных территориях. Авторы документа заявили, что Израиль следует объявить государством апартеида, а вовсе не демократическим режимом.

Дипломаты Израиля раскритиковали публикацию доклада группы "Бецелем", назвав его "инструментом пропаганды". Также представители дипмиссии заявили, что во всех ветвях власти в стране представлено арабское меньшинство.

"Бецелем" стали не первой правозащитной организацией, которая утверждает, что Израиль практикует апартеид. В 2020 году правозащитники из "Йеш Дин" заявляли об аналогичных случаях.

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#палестина #израиль #бецелем

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