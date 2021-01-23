Правозащитники Израиля сообщили о нарушениях прав палестинцев на спорных территориях

Израильские дипломаты возмутились публикацией доклада правозащитной группы "Бецелем", где страна объявляется государством апартеида.

Израильские дипломаты возмутились публикацией доклада правозащитной группы "Бецелем", где страна объявляется государством апартеида.

В докладе организации отмечается, что "вся территория между Средиземным морем и рекой Иордан управляется по одному принципу: продвинуть и закрепить превосходство одной группы — евреев — над другой — палестинцами". Об этом сообщает Центр нарушений прав человека.

Речь в документе касается прав палестинцев на спорных территориях. Авторы документа заявили, что Израиль следует объявить государством апартеида, а вовсе не демократическим режимом.

Дипломаты Израиля раскритиковали публикацию доклада группы "Бецелем", назвав его "инструментом пропаганды". Также представители дипмиссии заявили, что во всех ветвях власти в стране представлено арабское меньшинство.

"Бецелем" стали не первой правозащитной организацией, которая утверждает, что Израиль практикует апартеид. В 2020 году правозащитники из "Йеш Дин" заявляли об аналогичных случаях.