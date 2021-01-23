Жириновский рассказал, когда Россия станет главной мировой державой

Председатель Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский заявил, что Россия может получить статус главной мировой державы к 2040 году.

Председатель Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский заявил, что Россия может получить статус главной мировой державы к 2040 году.

По его словам, для этого есть все условия. В течение ближайших 20 лет США и Европа будут сосредоточены на борьбе с внутренними проблемами и разногласиями. Россия же обязана воспользоваться этим временем, чтобы получить лидерство на мировой арене.

"Америка займется своими делами, Европа – своими, постарается перекрыть поток мигрантов, и мы, наконец, спокойненько. Больше внимания уделим жилищному строительству, медицине", — сказал он.

Ранее Жириновский заявил, что развитие искусственного интеллекта непременно спровоцирует уменьшение количества рабочих мест. Политик отметил, что развивать это направление в России необходимо.