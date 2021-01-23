Физик указал на отсутствие доказательств существования души у человека

Доказательств существования человеческой души до сих пор найдено не было, несмотря на это, бурные обсуждения не утихают, заявил физик Брайан Кокс.

Доказательств существования человеческой души до сих пор найдено не было, несмотря на это, бурные обсуждения не утихают, заявил физик Брайан Кокс.

Многие люди, которые были на грани смерти, подогревают интерес к этой теме, так как говорят о ярком свете и общении с умершими родственниками. Однако специалисты нашли объяснение этому феномену. Виновата оказалась остаточная мозговая активность или химические реакции, которые спровоцированы серьезными травмами. Научных доказательств существования души найдено не было.

Физик рассуждает, что если бы душа была реальной, то между ней и силами, из которых состоит тело, приходила бы реакция. При этом ни гравитация, ни электромагнетизм, не могут объяснить это явление. Вероятно, такой тип энергии пока неизвестен науке, сообщают "Актуальные новости".