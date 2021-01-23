Субсидирование авиаперелетов для ДФО одобрили в кабмине

Российское правительство одобрило выделение 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов для дальневосточных жителей.

Российское правительство одобрило выделение 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов для дальневосточных жителей.

Как говорится в сообщении на сайте кабмина, данное решение было принято после заседания министров в минувший четверг.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее объявил, что жители Дальнего Востока смогут покупать билеты на самолет по специальному пониженному тарифу. В том числеэто касается граждан, которые решат улететь в отпуск, навестить родственников или обратиться за лечением.

Цена авиабилета для ДФО составит от 8 тысяч до чуть более 10 тысяч рублей, добавил премьер. Это позволит большему количеству людей воспользоваться возможностью льготных перевозок. В 2020 году такие билеты приобрели более 500 тысяч человек.