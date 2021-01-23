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20:00   23 Января 2021
Политика

Президент США обсудил шаги по сокращению потоков миграции с лидером Мексики

Президент США обсудил шаги по сокращению потоков миграции с лидером Мексики

Президент США Джо Байден изложил свой план по сокращению миграционного потока главе Мексики Андресу Мануэлю Лопесу. Об этом сообщили в Белом доме.

Президенты обменялись мнениями по двустороннему сотрудничеству и обсудили региональные вопросы. Американский лидер предложил мексиканскому коллеге рассмотреть шаги по устранению основных причин потока миграции. Байден полагает, что необходимо расширить возможности для переселения и отменить иммиграционную политику предыдущей администрации, говорится в распространенном сообщении Белого дома.

Байден и Лопес договорились тесно работать над пресечением потоков нелегальной миграции в Мексику и США. Политики также отметили важность координации в борьбе с пандемией коронавируса.

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#сша #байден #мексика

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