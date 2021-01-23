Позиция лидера Христианско-демократического союза (ХДС) в Германии Армина Лашета по санкциям против России вызвала разочарование среди немцев Крыма.

Позиция лидера Христианско-демократического союза (ХДС) в Германии Армина Лашета по санкциям против России вызвала разочарование среди немцев Крыма.

Ранее Лашет, который может стать преемником канцлера Германии Ангелы Меркель, выразил свою приверженность антироссийской санкционной политике. Он заявил, что причин для отмены ограничительных мер по отношению к РФ нет.

"Подобная позиция вызывает лишь разочарование и удивление, до чего же люди могут заблуждаться в своей недальновидности и глупости", — сказал глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Заявление Лашета можно рассматривать как политический реверанс Соединенным Штатам, добавил он. И все же, по словам Гемпеля, здравых политиков в Европе становится больше.