Поддержка участников незаконных акций со стороны США является "грубым" и "наглым" вмешательством во внутренние дела России, заявил политолог Сергей Марков.

Поддержка участников незаконных акций со стороны США является "грубым" и "наглым" вмешательством во внутренние дела России, заявил политолог Сергей Марков.

Посольство США в России опубликовало пост, в котором дипломаты выражают поддержку митингующим. В ряде городов проходят незаконные акции, организаторами которых стали сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ). Протестующие пришли по призыву блогера Алексея Навального, который заключен под стражу из-за нарушения закона.

"Администрация Байдена и Харрис поддержит всех, кто выступает за демократию и всеобщие права", — говорится в заявлении американского посольства.

Политолог Сергей Марков в интервью Федеральному агентству новостей напомнил о том, что глава ФБК является проектом западных спецслужб. Этот "фальшивый фильм" был профинансирован США. Именно они главные организаторы митингов 23 января. Подобное грубое вмешательство во внутренние дела РФ необходимо разоблачать, подчеркнул Марков.