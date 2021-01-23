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19:36   23 Января 2021
Происшествия

Юлию Навальную отпустили после задержания на незаконном митинге

Юлию Навальную отпустили после задержания на незаконном митинге

Супругу блогера Алексея Навального Юлию отпустили из полиции без составления протокола.

Навальная была задержана сотрудниками правоохранительных органов за участие в несанкционированном митинге. Сотрудники полиции отвели супругу блогера в автозак с Пушкинской площади.

"Навальную отпустили без составления протокола", — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее сторонники блогера активно распространяли в соцсетях призывы стать участниками несанкционированных акций 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в таком мероприятии.

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#митинг #полиция #навальный #Навальная

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