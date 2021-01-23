Юлию Навальную отпустили после задержания на незаконном митинге

Супругу блогера Алексея Навального Юлию отпустили из полиции без составления протокола.

Супругу блогера Алексея Навального Юлию отпустили из полиции без составления протокола.

Навальная была задержана сотрудниками правоохранительных органов за участие в несанкционированном митинге. Сотрудники полиции отвели супругу блогера в автозак с Пушкинской площади.

"Навальную отпустили без составления протокола", — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее сторонники блогера активно распространяли в соцсетях призывы стать участниками несанкционированных акций 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в таком мероприятии.