Жители Испании ощутили подземные толчки мощностью 4,4 балла

Землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло в испанской провинции Гранада (автономное сообщество Андалусия).

Землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло в испанской провинции Гранада (автономное сообщество Андалусия).

Один житель муниципалитета Атарфе пострадал в результате природного явления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти. Подземные толчки были зафиксированы в 12:15 по местному времени, что соответствует 14:15 по Москве. Колебания земной коры более всего ощущались в районе населенного пункта Санта-Фе.

По информации экстренных служб региона, в доме пострадавшего испанца частично обрушился дымоход. Землетрясение причинило материальный ущерб и другим зданиям в провинции. Всего за медицинской помощью обратились 75 человек.