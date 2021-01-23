Политолог высказался об отношении украинцев к государственному языку

Украинцы в последние годы перестают ценить независимость своей страны. Такого мнение придерживается киевский политолог Михаил Погребинский.

Украинцы в последние годы перестают ценить независимость своей страны. Такого мнение придерживается киевский политолог Михаил Погребинский.

Официальный Киев столкнется с печальными последствиями украинизации, уверен эксперт. В эфире медиаклуба "Формат А3" он рассказал, что жители Незалежной неохотно отказываются от русского языка. Они используют украинский только для обсуждения узкоспециализированных тем. На это указывают поисковые запросы в интернете, большая часть которых создается на русском. При этом, многие считают украинский родным языком.

Погребинский отметил, что половина населения Незалежной — русскоязычная. Не менее трети граждан вообще не придают значения независимости страны, заключил эксперт.