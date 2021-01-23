Баранец рассказал, чем ВКС РФ защищают российское воздушное пространство

Защита воздушного пространства РФ является приоритетом российской военной авиации, которая использует для этой цели линейку грозных истребителей.

Защита воздушного пространства РФ является приоритетом российской военной авиации, которая использует для этой цели линейку грозных истребителей.

Обновление и модернизация Вооруженных сил РФ затрагивает и воздушно-космические силы. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в беседе с корреспондентом издания iReactor рассказал, что в результате этой модернизации истребитель МиГ-31 получил на вооружение гиперзвуковую ракету "Кинжал", став самым грозным истребителем в составе ВКС РФ.

"Но МиГ-31 и по другой причине опасен. Он единственный в мире забирается на недоступную другим истребителям высоту. Он почти может летать в космос", — добавил Баранец.

Хорошо зарекомендовали себя и другие российские истребители. Особенно военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец отметил МиГ-29, Су-27 и Су-57. В конце беседы Баранец сказал несколько слов о бомбардировщике Су-25, называемом в России "Грачем" и имеющем отличные показатели по маневренности, управляемости и защищенности.