Баранец рассказал, чем ВКС РФ защищают российское воздушное пространство
Защита воздушного пространства РФ является приоритетом российской военной авиации, которая использует для этой цели линейку грозных истребителей.
Обновление и модернизация Вооруженных сил РФ затрагивает и воздушно-космические силы. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в беседе с корреспондентом издания iReactor рассказал, что в результате этой модернизации истребитель МиГ-31 получил на вооружение гиперзвуковую ракету "Кинжал", став самым грозным истребителем в составе ВКС РФ.
"Но МиГ-31 и по другой причине опасен. Он единственный в мире забирается на недоступную другим истребителям высоту. Он почти может летать в космос", — добавил Баранец.
Хорошо зарекомендовали себя и другие российские истребители. Особенно военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец отметил МиГ-29, Су-27 и Су-57. В конце беседы Баранец сказал несколько слов о бомбардировщике Су-25, называемом в России "Грачем" и имеющем отличные показатели по маневренности, управляемости и защищенности.