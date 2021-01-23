Фанаты футбола заявили об отсутствии интереса к незаконным митингам

Сообщество футбольных фанатов не поддержало незаконные акции в поддержку Алексея Навального. Участники фанатского движения считают, что спорт должен оставаться вне политики.

Сообщество футбольных фанатов не поддержало незаконные акции в поддержку Алексея Навального. Участники фанатского движения считают, что спорт должен оставаться вне политики.

Как рассказал Федеральному агентству новостей один из лидеров фанатского движения футбольного клуба "Зенит", представителей объединения на митингах точно не будет. По его словам, несанкционированные акции не интересуют болельщиков. Поддаваться на провокации они не намерены.

Таким образом, поклонники самого популярного вида спорта не стали пополнять ряды незаконно протестующих групп на улицах российских городов, несмотря на ожидания организаторов акций. Если среди протестующих и появлялись футбольные болельщики, то лишь единицы, которые не отражают позицию сообщества.