Член ОП Малькевич подтвердил причастность внешних игроков к организации протестов

Организаторы несанкционированных акций протеста получают поддержку со стороны внешних игроков. Об этом заявил член ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.

Организаторы несанкционированных акций протеста получают поддержку со стороны внешних игроков. Об этом заявил член ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.

В Общественной палате констатировали присутствие иностранных спонсоров в подготовке к несогласованным митингам. По словам Малькевича, к этому причастны и зарубежные спецслужбы. Эксперт уверен, что они знают заранее обо всех действиях правоохранителей и подслушивают разговоры силовиков.