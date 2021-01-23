Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:13   23 Января 2021
Политика

Член ОП Малькевич подтвердил причастность внешних игроков к организации протестов

Член ОП Малькевич подтвердил причастность внешних игроков к организации протестов

Организаторы несанкционированных акций протеста получают поддержку со стороны внешних игроков. Об этом заявил член ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.

В Общественной палате констатировали присутствие иностранных спонсоров в подготовке к несогласованным митингам. По словам Малькевича, к этому причастны и зарубежные спецслужбы. Эксперт уверен, что они знают заранее обо всех действиях правоохранителей и подслушивают разговоры силовиков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#митинги #оп #малькевич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров