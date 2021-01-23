Данные MarineTraffic подтверждают заход "Академика Черского" в порт Висмар

Судно-трубоукладчик "Северного потока — 2" прибыло в немецкий порт Висмар. Ранее здесь в перерывах между укладкой газопровода на стоянке пребывала трубоукладочная баржа "Фортуна".

Судно-трубоукладчик "Северного потока — 2" прибыло в немецкий порт Висмар. Ранее здесь в перерывах между укладкой газопровода на стоянке пребывала трубоукладочная баржа "Фортуна".

"Академик Черский" называли возможным достройщиком российского газопровода "СП-2". Согласно данным портала, трубоукладчик отошел от берегов Калининградской области и взял курс на порт Висмар 21 января. Баржа "Фортуна" при этом второй день находится в зоне продолжения строительства "Северного потока — 2", южнее острова Борнхольм.

В соответствии с разрешением морского управления Дании, совместно с трубоукладочной баржей "Фортуна" вести работы на "СП-2" будут корабли "Балтийский исследователь" и "Мурман". "Балтийский исследователь" сейчас находится в немецком порту Мукран, где хранятся трубы для российского газопровода.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.