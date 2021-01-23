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18:57   23 Января 2021
Политика

Американские дипломаты высказались о незаконных митингах в России

Американские дипломаты высказались о незаконных митингах в России

Американское посольство в Москве высказалось о несогласованных митингах в регионах России.

В диппредставительстве США подтвердили, что следят за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". Дипломаты поддержали несанкционированные протесты. Посольство опубликовало свое сообщение в Twitter. В заявлении утверждается, что российские власти якобы принимают меры, которые подавляют права людей.

Посольство США в РФ ранее опубликовало так называемую карту протестов, где указывались время и место проведения незаконных мероприятий 23 января.

МИД РФ ответил на публикацию диппредставительства США о несогласованных митингах. Ведомство указало на провокационные установки Вашингтона по поддержке "протестов в странах с неугодными им правительствами".

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#сша #посольство #митинги

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