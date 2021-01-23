Австралийские ученые выяснили, чем полезна забывчивость для ума

Исследователи Университета Бонда штата Квинсленд в Австралии выяснили, как самый сложный орган тела блокирует информацию.

Исследователи Университета Бонда штата Квинсленд в Австралии выяснили, как самый сложный орган тела блокирует информацию.

Исследование провел доцент Университета Бонда Оливер Бауманн с группой австралийских ученых, которые выяснили, что забывчивость соотносилась с изменениями активности в главной области мозга — гиппокампе. Специалисты провели исследование, в котором рассмотрели кодирование информации мозгом. Они пришли к выводу, что стремление к эффективности помогает блокировать лишнюю информацию.

"Наш мозг считает, что этот человек должен находиться в этом офисе. Если вы встретите его где-то еще, это создаст проблему, поскольку вы можете не узнать его. Этого не происходит, когда наш мозг узнает, что человек существует независимо от комнаты. Во второй, в третий раз наш мозг не повторит этой ошибки, а закодирует человека и комнату отдельно", — объясняет Бауманн.

Исследование проводили при участии группы студентов, которых просили запомнить предметы, изображенные в нетрадиционных для них местах. Ученые обнаружили, что смена картинок вызвала затруднение при попытке вспомнить представленный ряд. Данные отслеживали с помощью МРТ-сканера мозга.

Бауманн говорит, что с одной стороны это указывает на высокую эффективность и выборочность информации, с другой стороны демонстрирует некоторую "ленивость" когнитивной системы. Тем не менее запоминать все абсолютно не нужно, считает ученый. Именно благодаря забывчивости мозг освобождает ментальное пространство для концентрации на важных задачах.