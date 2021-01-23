Актриса Дарья Мороз отреагировала на возвращение зрителей в театры

Звезда сериала "Содержанки" Дарья Мороз в своем Instagram-аккаунте призналась, что играть на сцене стало гораздо легче, как только зрители стали посещать театры.

Звезда сериала "Содержанки" Дарья Мороз в своем Instagram-аккаунте призналась, что играть на сцене стало гораздо легче, как только зрители стали посещать театры.

Как отметила Мороз, любому актеру важно чувствовать на сцене отдачу зрителей во время спектаклей. В полупустом зале актерскому составу сложнее погрузиться в роли. Актриса сообщила, что на последнем выступлении с ее участием была занята половина зрительских мест.

"Сегодня стало ясно, что 25 и 50 – это не просто разница, а космос… Наверное, мало кто из зрителей понимает, как тяжело играть на 25% зала, как энергия не возвращается в нужном объеме и как много при этом отдает артист", – сообщила она.

Мороз призналась, что новая волна интереса зрителей к театру помогла ей снова влюбиться в профессию актрисы.Также она поделилась с почитателями радостью, которую ей доставляет совместная работа с коллегами.

Звезда подчеркнула, что ощутила невероятную вовлеченность актерского состава в постановку. В перерывах между выступлениями артисты наблюдали спектакль вместе со зрителями.