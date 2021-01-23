Умер Ларри Кинг — король журналистики, собеседник Путина и кумир Листьева

Легендарный телеведущий Ларри Кинг скончался на 88 году жизни от коронавируса.

Легендарный телеведущий Ларри Кинг умер на 88 году жизни. Первой о кончине гуру интервью в России сообщила главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. В начале января его госпитализировали с коронавирусом.

«А у нас ужасная, ужасная потеря. Ларри Кинг. Главная легенда мирового телевидения, его самое известное имя, самое известное лицо. Тонкий, с блестящим юмором, замечательный. Нет слов», — написала Симоньян в Telegram-канале.

Король журналистики

Лоренс Харви Цайгер, взявший псевдоним «Кинг» еще в 1950-х, соответствовал самопровозглашенному королевскому статусу. Более 50 тысяч интервью за более чем полувековую карьеру, умение разговаривать с кем угодно и самое продолжительное шоу в истории — его передачу «Larry King Live» внесли в книгу рекордов Гиннесса как самую долгую программу на телевидении: 25 лет в эфире телеканала CNN. Менялись каналы, но только не ведущий.

По словам Кинга, он не готовился к интервью и придумывал вопросы «на ходу». На качество журналистской работы это никак не влияло: его передачи любили и смотрели во всем мире, а не только в США.

Образец для подражания

Кинг задал журналистский тренд, в том числе и среди российских телеведущих. Журналист Владислав Листьев, лицо российского ТВ начала 1990-х годов и символ перестройки, использовал образ Ларри Кинга в программе «Час пик» — выходил в эфир в яркой рубашке, галстуке и подтяжках.

Современная передача «Вечерний Ургант» тоже во многом демонстрирует преемственность знаменитому шоу Кинга. Формат интервью, цветовая гамма декораций и даже образ ведущего — сходство определенно есть.

Собеседник первых лиц

Кинг умел разговаривать буквально с любым собеседником и даже написал книгу, ставшую бестселлером — «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно». Вероятно, и о чем угодно: пытливый журналист без стеснения задавал острые вопросы духовным лидерам, политикам и даже президентам держав.

В 2014 году Кинг взял интервью у Далай-ламы XIV. За 20 минут он расспросил его о сложных отношениях Китая и автономии Тибета, роли США на мировой арене, новом Папе Риском, нетрадиционных браках, войне в Сирии и на Украине. Далай-лама же рассказал Кингу о более духовных материях: мировой гармонии, человеческом сострадании и монашеской жизни. Кинг внимательно слушал и понимал.

Осенью 2000 года Кинг взял интервью у молодого президента РФ Владимира Путина. Тогда тот только выиграл выборы после добровольного ухода Бориса Ельцина с поста главы государства и прилетел в Нью-Йорк на Саммит тысячелетия. Разговор президента и ведущего длился целый час, но стал не последним. В 2010 году американец вновь пообщался с Путиным — на этот раз в должности премьер-министра.

Прошло одиннадцать лет после последнего интервью Кинга с Путиным. Президент России на смерть легендарного журналиста отреагировал незамедлительно — с соболезнованием.