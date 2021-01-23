Глава Союза журналистов России выразил соболезнования семье Ларри Кинга

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью легендарного телеведущего Ларри Кинга. Он умер утром 23 января.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью легендарного телеведущего Ларри Кинга. Он умер утром 23 января.

Кингу было 87 лет. Известно, что в начале месяца его госпитализировали из-за коронавируса.

Владимир Соловьев в беседе с Nation News вспомнил заслуги журналиста и отметил его профессиональные качества. Многие сотрудники СМИ из разных стран учились у Кинга тому, как брать интервью и вести себя в кадре.

Глава СЖР напомнил, что через шоу американского ведущего прошли тысячи, а то и десятки тысяч людей с мировыми именами. Каждый эфир Ларри Кинга становился настоящей сенсацией.