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18:13   23 Января 2021
Политика

МИД РФ высмеял сообщение Reuters о десятках тысячах протестующих в Москве

МИД РФ высмеял сообщение Reuters о десятках тысячах протестующих в Москве

Министерство иностранных дел России иронично прокомментировало сообщение информационного агентства Reuters о 40 тысячах участников незаконных митингов в Москве.

Ранее в столичном ГУ МВД заявили, что на несанкционированные акции протеста вышли около четырех тысяч человек. В российском дипломатическом ведомстве высмеяли информацию, которую предоставило агентство Reuters.

"По оценкам Reuters, в субботу в центре Москвы на акцию протеста собралось не менее 40 тысяч человек. А почему сразу не 4 миллиона?" — отмечается в комментарии МИД России в Facebook.

Ранее официальный представитель министерства Мария Захарова предупредила посольство США, что его сотрудникам придется объясниться из-за публикации маршрутов протестов в РФ.

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#москва #мид рф #протестующие

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