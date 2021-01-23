МИД РФ высмеял сообщение Reuters о десятках тысячах протестующих в Москве

Министерство иностранных дел России иронично прокомментировало сообщение информационного агентства Reuters о 40 тысячах участников незаконных митингов в Москве.

Министерство иностранных дел России иронично прокомментировало сообщение информационного агентства Reuters о 40 тысячах участников незаконных митингов в Москве.

Ранее в столичном ГУ МВД заявили, что на несанкционированные акции протеста вышли около четырех тысяч человек. В российском дипломатическом ведомстве высмеяли информацию, которую предоставило агентство Reuters.

"По оценкам Reuters, в субботу в центре Москвы на акцию протеста собралось не менее 40 тысяч человек. А почему сразу не 4 миллиона?" — отмечается в комментарии МИД России в Facebook.

Ранее официальный представитель министерства Мария Захарова предупредила посольство США, что его сотрудникам придется объясниться из-за публикации маршрутов протестов в РФ.