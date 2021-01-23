Искусственный интеллект научили определять рак простаты по моче

Определять злокачественную опухоль простаты по анализу мочи научили искусственный интеллект исследователи из Южной Кореи. Способ показывает почти стопроцентную точность.

Определять злокачественную опухоль простаты по анализу мочи научили искусственный интеллект исследователи из Южной Кореи. Способ показывает почти стопроцентную точность.

Коллектив южнокорейских ученых внедрил интеллектуальный метод анализа в биосенсор разработанного устройства, который основан на ИИ. Аппарат определяет наличие рака по моче. Точность тестирования превышает 90%.

Новая разработка позволяет практически полностью отказаться от процедуры биопсии при диагностике онкологического заболевания, сообщил один из авторов исследования профессор Чон Ингаба. Сверхчувствительная система одновременно может измерить несколько факторов в моче, которые свидетельствуют о раке простаты.