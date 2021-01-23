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18:10   23 Января 2021
Общество

Около 20 москвичей с COVID-19 пришли на незаконный митинг в Москве

Около 20 москвичей с COVID-19 пришли на незаконный митинг в Москве

Несанкционированный митинг в Москве посетили 19 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщил столичный департамент здравоохранения. 

В отношении этих лиц зафиксированы нарушения обязательной самоизоляции и карантина, сказано в заявлении ведомства. Контроль за больными COVID-19 осуществляется с помощью мобильного приложения "Социальный мониторинг".

Об опасности участия в незаконных акциях в период нестабильной эпидемиологической обстановки заявляла ранее глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева. По ее словам, массовые демонстрации могут привести к всплеску заболеваемости и возвращению ограничительных мер, которые недавно сняли российские власти.

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#москва #митинг #коронавирус

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