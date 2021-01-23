Президент России почтил память Ларри Кинга

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Ларри Кинга. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Ларри Кинга. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков.

Кинг ушел из жизни в возрасте 87 лет после заражения коронавирусом. По словам Пескова, американский ведущий не раз беседовал с Путиным на различные темы.

"Президент всегда ценил его (Кинга. — Прим. ред.) высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет", — сказал спикер Кремля.

Ларри Кинг известен поклонникам благодаря шоу Larry King Live, в котором он брал интервью у политиков и общественных деятелей. Ведущий стал десятикратным призером премии Cable ACE, присуждаемой за заслуги в области кабельного телевидения.