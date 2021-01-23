Новые власти США дискредитировали страну как «оплот демократии» в глазах всего мирового сообщества.

Новые власти США дискредитировали страну как «оплот демократии» в глазах всего мирового сообщества, считает публицист и политолог Анатолий Вассерман.

Администрация Джо Байдена поддержала незаконные митинги в России 23 января, а протесты у капитолия в США 6 января осудила за «внутренний терроризм».

В начале января сторонники экс-президента Дональда Трампа массово выступили против власти демократов прямо у здания Конгресса США, требуя пересмотра итогов выборов. Они уверены, что их голоса «украдены», а результаты почтового голосования, на котором настаивала Демпартия из-за пандемии коронавируса, сфальсифицированы в пользу Байдена.

В ходе протестов американские полицейские застрелили двух человек, а по факту штурма здания капитолия было возбуждено как минимум 25 уголовных дел. Байден резко осудил митинги «трампистов», назвав их «внутренними террористами», а спустя 17 дней поддержал несогласованные митинги в России. Вассерман констатирует: власти США придерживаются двойных стандартов.

«Не зря же они сейчас постоянно повторяют — "вы не понимаете, это другое". Мы прекрасно понимаем, что это ничуть не другое. Это то, что сейчас принято называть двойными стандартами, — лицемерная ложь. И это лишний раз напоминает, что англо-саксонская и русская цивилизации имеют принципиально противоположные системы ценностей», — рассказал Вассерман в комментарии «Политике Сегодня».

Ранее сообщалось, что перед инаугурацией Байдена 20 января в Вашингтоне ввели режим ЧС, а на охрану общественного порядка бросили 15 тысяч солдат Национальной гвардии США. Подробнее о том, как протестов в Штатах боятся те, кто поддерживает беспорядки в других странах, читайте в нашей статье.