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17:49   23 Января 2021
Происшествия

СК проводит проверки в отношении избивших полицейских провокаторов в Москве

СК проводит проверки в отношении избивших полицейских провокаторов в Москве

Правоохранители во время провокаций участников незаконной акции 23 января в Москве получили травмы различной степени тяжести, рассказали в Следственном комитете РФ.

По факту применения силы в адрес сотрудников полиции в центре столицы организованы доследственные проверки, подчеркнула представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Как передает ТАСС, в рамках работы следователи установят все факты противоправной деятельности, после чего правоохранители дадут оценку действиям лиц, которые их совершили.

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