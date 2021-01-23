СК проводит проверки в отношении избивших полицейских провокаторов в Москве

Правоохранители во время провокаций участников незаконной акции 23 января в Москве получили травмы различной степени тяжести, рассказали в Следственном комитете РФ.

Правоохранители во время провокаций участников незаконной акции 23 января в Москве получили травмы различной степени тяжести, рассказали в Следственном комитете РФ.

По факту применения силы в адрес сотрудников полиции в центре столицы организованы доследственные проверки, подчеркнула представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Как передает ТАСС, в рамках работы следователи установят все факты противоправной деятельности, после чего правоохранители дадут оценку действиям лиц, которые их совершили.