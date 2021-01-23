Захарова: посольству США придется объяснить публикацию о нелегальных митингах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала публикацию диппредставительства США о несанкционированных митингах.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала публикацию диппредставительства США о несанкционированных митингах.

Сотрудники дипломатического представительства США в России опубликовали карту маршрутов незаконных митингов в разных городах страны. Кроме того, американские дипломаты заявили, что действия российских правоохранителей по отношению к протестующим якобы нарушают права граждан на свободу волеизъявления. Комментируя это высказывание, Захарова подчеркнула, что сотрудникам посольства США придется объясниться в МИД за свои действия.

Ранее Захарова отреагировала на решение президента США Джо Байдена продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По ее словам, подобный настрой можем только приветствовать.