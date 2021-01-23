«Три калеки в два ряда»: Вассерман оценил незаконные митинги за Навального

Массовость митингов 23 января «вполне традиционная» для акций бессистемной оппозиции, считает политический консультант Анатолий Вассерман.

Массовость несанкционированных митингов в поддержку Алексея Навального «вполне традиционная» для мероприятий российской самопровозглашенной оппозиции — «два калеки в три ряда», считает политолог и публицист Анатолий Вассерман.

23 января в нескольких городах России начались несогласованные акции протеста, переросшие в стычки с полицией в Москве. По оценкам МВД, на протесты в столице вышло около 4 тысяч человек — это примерно 0,03% от всего населения города (12 692 466 человек на 2020 год).

Как отмечают очевидцы, среди протестующих много несовершеннолетних. Ранее Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявляла, что во Владивостоке детей выставили «живой цепью» перед сотрудниками ОМОН.

«Достаточную оценку этим событиям дали сами оппозиционеры, когда начали лихорадочно открещиваться от происходящего и уверять, что, мол, сами несовершеннолетние через блоги себя накручивают и сами себя втягивают в эти безобразия», — заявил Вассерман в комментарии «Политике Сегодня».

22 января по факту вовлечения подростков в незаконные массовые мероприятия через социальные сети было возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете подчеркнули, что сторонники Навального размещали публикации в соцсетях TikTok, ВКонтакте, Twitter, Instagram, Facebook и YouTube.

«Люди [соратники Навального, — прим.ред.] сообразили, что по нынешним законам за втягивание несовершеннолетних в массовые беспорядки можно получить совершенно не по-детски и спохватились. Знают кошки, чье мясо съели», — заключил Вассерман.

Ранее участие малолетних в несанкционированных протестах объяснили в Госдуме РФ.