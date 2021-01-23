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17:14   23 Января 2021
Политика

Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Висмар для достройки "СП-2"

Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Висмар для достройки "СП-2"

Судно "Академик Черский" прибыло в порт Германии Висмар, чтобы достроить газопровод "Северный поток — 2".

Данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic свидетельствуют, что трубоукладчик в четверг взял курс на Висмар из Калининградской области, где находился больше недели. В районе недостроенного газопровода также находится судно "Фортуна", оно прибыло к участку на юге от датского острова Борнхольм.

В декабре 2020 года и январе 2021-го "Фортуна" проложила 2,6 километра труб в водах ФРГ. На этой неделе власти Вашингтона ввели санкции в отношении судна "Фортуна" и компании "КВТ-Рус", являющейся ее владельцем.

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#северный поток 2 #Академик Черский #висмар

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