Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Висмар для достройки "СП-2"

Судно "Академик Черский" прибыло в порт Германии Висмар, чтобы достроить газопровод "Северный поток — 2".

Судно "Академик Черский" прибыло в порт Германии Висмар, чтобы достроить газопровод "Северный поток — 2".

Данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic свидетельствуют, что трубоукладчик в четверг взял курс на Висмар из Калининградской области, где находился больше недели. В районе недостроенного газопровода также находится судно "Фортуна", оно прибыло к участку на юге от датского острова Борнхольм.

В декабре 2020 года и январе 2021-го "Фортуна" проложила 2,6 километра труб в водах ФРГ. На этой неделе власти Вашингтона ввели санкции в отношении судна "Фортуна" и компании "КВТ-Рус", являющейся ее владельцем.