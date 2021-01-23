Врач назвал ключевые правила питания для долголетия

Рацион человека должен включать разнообразные продукты, содержащие различные полезные микроэлементы. О способствующих долголетию продуктах рассказал врач-гериатр Олег Кириллов.

Рацион человека должен включать разнообразные продукты, содержащие различные полезные микроэлементы. О способствующих долголетию продуктах рассказал врач-гериатр Олег Кириллов.

Людям пенсионного возраста стоит особенно тщательно следить за своим питанием, подчеркнул медик. Как уточнил Кириллов, рацион должен быть богат абсолютно разными видами продуктов, чтобы организм получал все необходимые для него полезные вещества, передает "Волгоградская правда".

Стоит позаботиться об употреблении должного количества кисломолочных продуктов и растительных жиров, уточнил специалист. Врач-гериатр посоветовал почаще есть фрукты, овощи и рыбу. По его мнению, долголетию может также способствовать отказ от чипсов и газированных напитков.

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