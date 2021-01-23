Личный окулист Навального опубликовала селфи из автозака

Несогласованные митинги в пользу Навального снова обогатили Интернет множеством селфи из автозаков, куда попадали наиболее ретивые участники акций.

Несогласованные митинги в пользу Навального снова обогатили Интернет множеством селфи из автозаков, куда попадали наиболее ретивые участники акций.

Называемая личным окулистом Навального Анастасия Васильева угодила сегодня в автозак во время несогласованного митинга. Там она сфотографировалась вместе с другими активистами и выложила снимок в свой Twitter. Васильева известна созданием под крышей Навального "медицинского профсоюза", который занимается вбрасыванием фейков о положении в российской медицине.