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16:50   23 Января 2021
Общество

Личный окулист Навального опубликовала селфи из автозака

Личный окулист Навального опубликовала селфи из автозака

Несогласованные митинги в пользу Навального снова обогатили Интернет множеством селфи из автозаков, куда попадали наиболее ретивые участники акций.

Называемая личным окулистом Навального Анастасия Васильева угодила сегодня в автозак во время несогласованного митинга. Там она сфотографировалась вместе с другими активистами и выложила снимок в свой Twitter. Васильева известна созданием под крышей Навального "медицинского профсоюза", который занимается вбрасыванием фейков о положении в российской медицине.

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#навальный #васильева #несогласованные митинги

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