Эрнест Макаренко: Байден перещеголял самого Геббельса

Новые власти США «перещеголяли» даже самого известного нацистского пропагандиста, считает Макаренко.

Новые власти США «перещеголяли» даже нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса — так политик и общественный деятель Эрнест Макаренко оценил заявление Госдепа США о протестах в России.

Во время несанкционированных митингов, организованных Алексеем Навальным и его сторонниками 23 января, Госдепартамент США объявил в официальном Twitter-аккаунте о поддержке незаконных уличных акций администрацией президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис

.@usosce: Нападки Кремля на Навального – это не только грубое нарушение прав человека, но и оскорбление народа России, который хочет, чтобы его голос был услышан. Администрация Байдена и Харрис поддержит всех, кто выступает за демократию и всеобщие права.https://t.co/CjQ6qJolsF pic.twitter.com/eHU6Sp5oyK — США по-русски (@USApoRusski) January 23, 2021

США будут использовать любые психологические приемы для того, чтобы как-то оправдать свои деструктивные действия в России, отмечает Макаренко.

«Приемы, известные с давних времен — тот же пресловутый Геббельс с его пропагандистской машиной. Власти Штатов с ним не только сравнялись, они его переплюнули, являясь его прекрасными учениками. Перещеголяли его. И действительно, как Геббельс планировал и говорил: ложь, максимально невероятно и многократно повторенная становится правдой в восприятии тех людей, которым это говорится», — рассказал Макаренко в комментарии «Политике Сегодня».

В руководстве США не говорят «ни слова правды» не только по отношению к России — внутри Америки «никакой правды» нет, а любое инакомыслие уничтожается, заключил Макаренко.