Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:38   23 Января 2021
Весь мир

Макаренко: Пропаганда США перещеголяла самого Геббельса

Макаренко: Пропаганда США перещеголяла самого Геббельса

Новые власти США «перещеголяли» даже нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса — так политик и общественный деятель Эрнест Макаренко оценил заявление Госдепа США о протестах в России.

Во время несанкционированных митингов, организованных Алексеем Навальным и его сторонниками 23 января, Госдепартамент США объявил в официальном Twitter-аккаунте о поддержке незаконных уличных акций администрацией президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис

США будут использовать любые психологические приемы для того, чтобы как-то оправдать свои деструктивные действия в России, отмечает Макаренко.

«Приемы, известные с давних времен — тот же пресловутый Геббельс с его пропагандистской машиной. Власти Штатов с ним не только сравнялись, они его переплюнули, являясь его прекрасными учениками. Перещеголяли его. И действительно, как Геббельс планировал и говорил: ложь, максимально невероятно и многократно повторенная становится правдой в восприятии тех людей, которым это говорится», — рассказал Макаренко в комментарии «Политике Сегодня».

Эрнест Макаренко: Байден перещеголял самого Геббельса

В руководстве США не говорят «ни слова правды» не только по отношению к России — внутри Америки «никакой правды» нет, а любое инакомыслие уничтожается, заключил Макаренко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сша #политика #новости #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров