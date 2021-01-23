Украинские журналисты оценили плачевную ситуацию в стране

Украина вошла в 2021 год в образе коррумпированной страны, которой каждый желающий указывает, как жить. Ситуацию проанализировали журналисты NV.ua.

Украина вошла в 2021 год в образе коррумпированной страны, которой каждый желающий указывает, как жить. Ситуацию проанализировали журналисты NV.ua.

Мировые СМИ создали вокруг Незалежной образ страны, в которой все идет не так, как нужно. Это связано с тем, что государство погрязло в прошлом, считают сотрудники NV.ua. Украина, по их словам, ждет твердой руки нового президента США Джо Байдена. Киев надеется переварить жесткий карантин, который местный бизнес переживает с большим трудом.

Журналисты считают, что еще год назад ситуация в стране была намного лучше. Украина верила в свой потенциал и за счет собственных ресурсов надеялась улучшить качество жизни граждан. Сегодня же правительство старается решить только локальные проблемы и не допустить ошибки в планировании политики.

Внешне кажется, что план Киева — просто выжить, подчеркивает автор материала. Украине нужно реабилитироваться на общем фоне и поправить статистику по коронавирусу.