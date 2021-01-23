Диетолог раскрыл опасность дефицита витаминов в организме

Дефицит витаминов и других веществ в организме может обернуться негативными последствиями для здоровья человека. О них рассказала диетолог Елена Соломатина.

Дефицит витаминов и других веществ в организме может обернуться негативными последствиями для здоровья человека. О них рассказала диетолог Елена Соломатина.

Чаще всего нехватка витаминов возникает из-за неправильного питания, рассказала эксперт в беседе с "Вечерней Москвой". В частности, у многих в организме наблюдается дефицит йода, что влияет на работу щитовидной железы.

Если у человека присутствует нехватка хрома, то это может привести к развитию сахарного диабета, поделились Соломатина. В случае когда у людей присутствует недостаток железа, они могут испытывать усталость или сбои в работе иммунной системы.

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