Украинские солдаты массового уходят из рядов ВСУ после прохождения обучения в США.

Украинские солдаты массового уходят из рядов ВСУ после прохождения обучения в США.

Отмечается, что почти половина военнослужащих ВС Украины, которые проходили переподготовку под руководством американских коллег, решили уйти из украинской армии.

Временно исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Украины Виктор Ганущак рассказал, что в 2020 году в США была направлена примерно тысяча солдат и офицеров. После стажировки за рубежом почти 600 человек подали в отставку.

Украинские издания тиражируют версию о том, что американцы могли завербовать военнослужащих ВСУ, чтобы те в дальнейшем работали под прикрытием на территории своей страны.