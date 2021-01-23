ЦРУ запретило Байдену заниматься на велотренажере в Белом доме

Сотрудники ЦРУ сочли угрозой информационной безопасности нахождение велотренажера президента США Джо Байдена в Белом доме.

Сотрудники ЦРУ сочли угрозой информационной безопасности нахождение велотренажера президента США Джо Байдена в Белом доме.

Велотренажер американского лидера укомплектован камерой, микрофоном и цифровым дисплеем. Кроме того, у устройства есть функция подключения к интернету. На этом фоне сотрудники американских спецслужб считают, что разговоры Байдена могут прослушивать во время занятий спортом в стенах Белого дома.

В ЦРУ Байдену предложили удалить из тренажера все лишние устройства, не относящиеся к его прямым функциям. Оборудование должны будут проверить правоохранители.