Захват Севастополя Украиной после распада СССР был незаконным, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Захват Севастополя Украиной после распада СССР был незаконным, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По словам Азарова, в те годы Севастополь напрямую подчинялся Москве и не являлся частью УССР, поэтому не мог входить в состав независимой Украины.

"Крым входил территориально, административно входил, а Севастополь не входил в состав Украины и был подчинен непосредственно центру", — напомнил экс-премьер Украины.

Украинским лжепатриотам вопрос Крыма теперь кажется крайне простым, но Севастополь был упущен в момент, когда подписывались "Беловежские соглашения", добавил бывший политик. В 1997 году президент РФ Борис Ельцин пошел на уступки Украине, подписав договор с Леонидом Кучмой. Благодаря этому Украина почти не платила за газ, так как у страны попросту не было денег, заключил Азаров.