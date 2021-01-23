Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:27   23 Января 2021
Политика

Азаров назвал незаконным захват Севастополя Украиной после распада СССР

Азаров назвал незаконным захват Севастополя Украиной после распада СССР

Захват Севастополя Украиной после распада СССР был незаконным, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По словам Азарова, в те годы Севастополь напрямую подчинялся Москве и не являлся частью УССР, поэтому не мог входить в состав независимой Украины.

"Крым входил территориально, административно входил, а Севастополь не входил в состав Украины и был подчинен непосредственно центру", — напомнил экс-премьер Украины.

Украинским лжепатриотам вопрос Крыма теперь кажется крайне простым, но Севастополь был упущен в момент, когда подписывались "Беловежские соглашения", добавил бывший политик. В 1997 году президент РФ Борис Ельцин пошел на уступки Украине, подписав договор с Леонидом Кучмой. Благодаря этому Украина почти не платила за газ, так как у страны попросту не было денег, заключил Азаров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #севастополь #азаров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров