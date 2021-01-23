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16:25   23 Января 2021
Политика

Глава Крыма сообщил о прохождении вакцинации от коронавируса

Глава Крыма сообщил о прохождении вакцинации от коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов вакцинировался от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V", о чем он сам сообщил в Facebook.

Политик отметил, что безопасность и эффективность российской вакцины подтверждаются на практике. Помимо того, Аксенов призвал крымчан последовать его примеру. В обращении к гражданам он подчеркнул, что необходимо выработать коллективный иммунитет.

"Сегодня привился вакциной "Спутник V" ("Гам-ковид-вак) от коронавирусной инфекции совместно с коллегами", — рассказал Аксенов.

Первая партия вакцины была доставлена в Крым 8 декабря. Власти республики объявили 18 января о начале массовой вакцинации.

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#крым #аксенов #коронавирус

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