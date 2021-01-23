Легенда американского и мирового телевидения, ведущий Ларри Кинг умер в 87 лет. Об этом сообщила журналистка Маргарита Симоньян.

Легенда американского и мирового телевидения, ведущий Ларри Кинг умер в 87 лет. Об этом сообщила журналистка Маргарита Симоньян.

Телеведущий одноименного ток-шоу Larry King Live прославился на весь мир. Все знают его лицо, имя и достижения. Ларри Кинг являлся обладателем звезды на Аллее славы в Голливуде. По словам Симоньян, он был замечательным человеком с блестящим юмором.

"Ужасная, ужасная потеря", — заявила журналистка.

Автор программ канала RT Ларри Кинг лечился от коронавируса в больнице. Пациент перед смертью находился на кислородной поддержке.