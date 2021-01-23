"Радио Свобода" обучило прозападные СМИ "правильно" освещать запрещенные митинги

Журналисты прозападных СМИ накануне незаконных митингов в поддержку блогера Алексея Навального получили методички о "правильном" освещении акций.

Журналисты прозападных СМИ накануне незаконных митингов в поддержку блогера Алексея Навального получили методички о "правильном" освещении акций.

Авторами инструкции были представители "Радио Свобода" (признан иноагентом), получающие, как известно, финансирование от Госдепа США. В ней журналистам объяснили, как именно нужно подать происходящее на акциях, чтобы западные заказчики остались довольны, пишет ФАН.

Главной рекомендацией стала фокусировка на задержаниях. Их журналистам посоветовали снимать как можно больше, как самый востребованный контент. А вот подростков, которых вопреки законодательству призывали выйти на улицы, наоборот, попросили не фотографировать. В объективы камер должны были попадать только взрослые люди со "сформировавшейся позицией". В ряде регионов, правда, "протестные настроения" покупались сотрудниками ФБК (признан иноагентом) за 500 рублей.

Ранее МВД и Генпрокуратура РФ предупредили россиян о недопустимости участия в несанкционированных акциях. В СК РФ также сообщили о возбуждении уголовного дела за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.