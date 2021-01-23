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16:03   23 Января 2021
Общество

Участники незаконного митинга в Петербурге начали расходиться

Участники незаконного митинга в Петербурге начали расходиться

Петербуржцы постепенно покидают незаконный митинг на Сенатской площади, сообщают очевидцы.

Организаторы митинга выбрали местом сбора Сенатскую площадь. Собрать большое количество протестующих не получилось у организаторов. Полицейские делают все, чтобы обеспечить безопасность горожанам. Правоохранители также пресекают действия агрессивных граждан.

Малочисленная толпа, которую призвали к митингам сотрудники иноагента ФБК, начала расходиться. Люди покидают место встречи, так как начинает смеркаться. Петербуржцы движутся разрозненными кучами к станции метро "Адмиралтейская". Общей протестующей толпы нет.

МВД предупреждало людей об ответственности за участие в незаконных митингах. Ведомство оповещало граждан об опасности, которая существует в период пандемии, при посещении массовых мероприятий.

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#петербург #митинг #навальный

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