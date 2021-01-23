Участники незаконного митинга в Петербурге начали расходиться

Петербуржцы постепенно покидают незаконный митинг на Сенатской площади, сообщают очевидцы.

Петербуржцы постепенно покидают незаконный митинг на Сенатской площади, сообщают очевидцы.

Организаторы митинга выбрали местом сбора Сенатскую площадь. Собрать большое количество протестующих не получилось у организаторов. Полицейские делают все, чтобы обеспечить безопасность горожанам. Правоохранители также пресекают действия агрессивных граждан.

Малочисленная толпа, которую призвали к митингам сотрудники иноагента ФБК, начала расходиться. Люди покидают место встречи, так как начинает смеркаться. Петербуржцы движутся разрозненными кучами к станции метро "Адмиралтейская". Общей протестующей толпы нет.

МВД предупреждало людей об ответственности за участие в незаконных митингах. Ведомство оповещало граждан об опасности, которая существует в период пандемии, при посещении массовых мероприятий.