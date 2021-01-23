Участники незаконного митинга в Петербурге начали расходиться
Петербуржцы постепенно покидают незаконный митинг на Сенатской площади, сообщают очевидцы.
Организаторы митинга выбрали местом сбора Сенатскую площадь. Собрать большое количество протестующих не получилось у организаторов. Полицейские делают все, чтобы обеспечить безопасность горожанам. Правоохранители также пресекают действия агрессивных граждан.
Малочисленная толпа, которую призвали к митингам сотрудники иноагента ФБК, начала расходиться. Люди покидают место встречи, так как начинает смеркаться. Петербуржцы движутся разрозненными кучами к станции метро "Адмиралтейская". Общей протестующей толпы нет.
МВД предупреждало людей об ответственности за участие в незаконных митингах. Ведомство оповещало граждан об опасности, которая существует в период пандемии, при посещении массовых мероприятий.