Дудь опроверг свое посещение Владивостока для участия в незаконном митинге

Сторонники Алексея Навального попытались выдать присутствие журналиста Юрия Дудя во Владивостоке за якобы поддержку одиозного блогера.

Сторонники Алексея Навального попытались выдать присутствие журналиста Юрия Дудя во Владивостоке за якобы поддержку одиозного блогера.

Однако сам Дудь отрицает свое участие в несанкционированных акциях. По словам видеоблогера, он приехал в Дальневосточный регион по личным делам, не связанным с митингом, передает Федеральное агентство новостей.

"Я сюда приехал по музыкально-культурно-дружеским делам, не связанным с этим (с протестами), я просто не мог ничего сделать с поездкой, поэтому пришел сюда. А здесь я присутствую, потому что я ни разу не политический активист", — сообщил Дудь представителям СМИ.

Но это не помешало соратникам Навального разместить в Twitter запись с благодарностью блогеру якобы за поддержку. Кроме этого никакой информации команда Навального больше предоставлять не стала, создав ощущение, что Дудь приехал во Владивосток специально, чтобы поддержать незаконную акцию протеста.

Эта попытка выдать присутствие Дудя во Владивостоке за участие в несанкционированной акции выглядит как желание придать незаконным протестам большую огласку. Согласно официальным данным, на митинг вышло всего около 500 человек, таким образом Навальный не нашел поддержки на Дальнем Востоке.