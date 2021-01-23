Супругу Навального задержали на несанкционированном митинге в Москве

Жена Алексея Навального Юлия Навальная задержана правоохранителями в ходе несогласованной акции на Пушкинской площади.

Жена Алексея Навального Юлия Навальная задержана правоохранителями в ходе несогласованной акции на Пушкинской площади.

Информацией о своем задержании жена блогера поделилась на странице в социальных сетях. Юлия Навальная заявила, что задержана и находится в автозаке.

Несмотря на агрессивную агитацию в социальных сетях и СМИ, на незаконных митингах, проходящих в столице и других городах России, собралось небольшое количество россиян. Так, на несогласованную акцию в Хабаровске пришло всего около 250 человек.

Напомним, что россияне были заранее предупреждены сотрудниками МВД и представителями власти об ответственности за участие в незаконных акциях протеста. На несанкционированных митингах были замечены несовершеннолетние и дети, пришедшие как сами по себе, так и вместе с родителями. Полиция работает вежливо и без необходимости не применяет силу.