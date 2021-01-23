Участник ралли "Карелия — 2021" врезался в толпу зрителей

Одна из машин, принимавших участие в снежном ралли в Карелии, на полной скорости влетела в толпу любителей зимних гонок.

Одна из машин, принимавших участие в снежном ралли в Карелии, на полной скорости влетела в толпу любителей зимних гонок.

Очевидцы засняли момент автомобильной аварии в Лахденпохье. На кадрах видеозаписи заметно, как гоночное авто заносит, затем машина переворачивается и стремительно вылетает с трассы. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Большинство зрителей, которые оказались на пути потерявшего управления гонщика, успели отойти и не пострадали. Тем не менее два человека получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Ими оказались жители Санкт-Петербурга.