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15:05   23 Января 2021
Происшествия

Участник ралли "Карелия — 2021" врезался в толпу зрителей

Участник ралли "Карелия — 2021" врезался в толпу зрителей

Одна из машин, принимавших участие в снежном ралли в Карелии, на полной скорости влетела в толпу любителей зимних гонок.

Очевидцы засняли момент автомобильной аварии в Лахденпохье. На кадрах видеозаписи заметно, как гоночное авто заносит, затем машина переворачивается и стремительно вылетает с трассы. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Большинство зрителей, которые оказались на пути потерявшего управления гонщика, успели отойти и не пострадали. Тем не менее два человека получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Ими оказались жители Санкт-Петербурга.

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