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15:04   23 Января 2021
Политика

Жители Крыма проигнорировали митинги в поддержку Навального

Жители Крыма проигнорировали митинги в поддержку Навального

Жители Севастополя и Ялты не пришли на несогласованные митинги, которые пытались организовать сторонники блогера Алексея Навального.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), в Севастополе обстановка спокойная, несколько школьников и студентов пришли на площадь Нахимова, но увидели, что больше никого нет, и ушли. Мимо площади периодически проезжает автомобиль с оповещением, что людям необходимо соблюдать дистанцию из-за коронавируса.

В Ялте на главной площади города нет ни митингующих, ни правоохранителей, лишь редкие горожане, которые субботним днем вышли погулять.

Ранее МВД и Генпрокуратура не раз предупреждали о незаконности несогласованных акций и митингов, а также об ответственности за их посещение.

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#крым #митинг #севастополь

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