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15:02   23 Января 2021
Общество

Участники незаконных акций призывают использовать детей как живой щит

Участники незаконных акций призывают использовать детей как живой щит

Активисты незаконных акций протеста подстрекают сторонников использовать несовершеннолетних в качестве живого щита, способного укрыть их от сотрудников правопорядка.

Призывами применять эту аморальную тактику пестрят многие оппозиционные чаты, созданные в мессенджере Telegram. Протестующие встретили предложение одобрительными "возгласами", назвав составление из детей первой шеренги "страховкой от силовиков".

В качестве немого согласия на применение этого "маневра" со стороны руководства признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" активисты привели позицию одного из его самых видных деятелей — Леонида Волкова. Он не стал препятствовать участию детей в несогласованных акциях протестов.

Помимо этого, в вышеупомянутых чатах активно призывают воспрепятствовать законным действиям сотрудников правоохранительных органов, отбивая у них нарушителей порядка, сообщает Nation News.

Омбудсмен по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская ранее отметила недопустимость вовлечения детей в незаконные акции и "политические игры".

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#дети #протесты #живой щит

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